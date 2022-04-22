В этом году на республиканский ифтар будет потрачено более 6 млн рублей

В 2022 году на республиканском ифтаре комплект на одного человека выйдет примерно в 600 рублей. Об этом на пресс-конференции ДУМ РТ сообщил соорганизатор ифтара Радик Абдрахманов.

«Точную цифру сложно назвать, в прошлом году на одного человека выходило 500 рублей, в этом году — 600, — рассказал Абдрахманов. — Да было повышение цен. Стоимость продуктов выросла на 20%. Но (повышение цен — прим Т.-и) больше даже не на продукты, а на бумагу и хозтовары. На те же упаковки для ланч-боксов цены возросли в два раза. Но несмотря на это, все хорошо, у нас есть наши друзья, партнеры, которые нас поддерживают в этом мероприятии. И уверяю, что в этом году Республиканский ифтар пройдет вкусно и масштабно».

Для разговения уже готово меню: плов, эчпочмаки, беккены, чак-чак, финики, урюк, помидоры черри, маринованные корнишоны, фрукты, конфеты, печенье, вода и соки. Для приготовления трапезных блюд закуплено 2 тонны говядины, 1 тонна риса, 1,5 тонны овощей, 1 тонна фруктов, 1 тонна сухофруктов, 600 кг чак-чака, 600 кг печенья и т.д.

Напомним, 30 апреля в международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится юбилейный десятый Республиканский ифтар на 10 тысяч человек.