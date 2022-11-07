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Ру Тат
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Происшествия
7 ноября 2022  16:28
Полина Шевчук

В этом году на охрану образовательных учреждений в РТ было выделено 1,4 млрд рублей

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Почти полтора миллиарда рублей было выделено по решению Президента Татарстана Рустема Минниханова на физическую охрану образовательных учреждений. Такие цифры были озвучены на Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений под председательством первого заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Рустама Нигматуллина.

Сейчас на территории работают более 3,5 тысяч образовательных учреждений, треть из которых охраняется силами сотрудников частных охранных организаций. Они привлекаются на платной основе.

На 2 объектах образования охранные услуги оказывает Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана Росгвардии».

#охрана школ
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