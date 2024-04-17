В этом году на Горьковской железной дороге выросло количество ЧП с травмированием людей

За три месяца 2024 года на объектах Горьковской железной дороги пострадали 22 человека. Это на один случай больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают в пресс-службе ГЖД.

Отмечается, что большинство ЧП происходит из-за собственной неосторожности. Основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом, травмирование электротоком и нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.

Также в пресс-службе привели статистику ДТП на железнодорожных переездах.

«Водители автотранспортных средств 76 раз нарушили правила дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги в январе-марте 2024 года. Это на 44% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – указано в сообщении.