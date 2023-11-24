В этом году на фестивале «Ремесло» два спектакля покажут в качестве уроков наставничества

В нынешнем 15-ом фестивале молодой режиссуры «Ремесло» 15 театральных коллективов представят 16 спектаклей. Два спектакля от опытных именитых режиссеров будут показаны в качестве уроков наставничества в рамках года наставника. Фестиваль пройдет с 1-7 декабря на базе Кариевского театра.

«Для участия в 15-ом фестивале выбрали 15 коллективов. «Ремесло» состоится в последний месяц Года педагога и наставника, и поэтому мы, организаторы фестиваля, не могли не затронуть важнейшую для театра тему наставничества», — рассказала директор Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева, исполнительный директор фестиваля Луиза Шарова.

«Каждый спектакль фестиваля интересен. Два спектакля, авторами которых являются Ренат Аюпов и Фарид Бикчантаев, будут показаны в рамках Года Педагога и наставника», — пояснил театральный критик Нияз Игламов.

Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому театральному фестивалю молодой режиссуры «Ремесло», прошла в Министерстве культуры Татарстана. На встрече с журналистами приняли участие заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, директор Кариевского театра Луиза Шарова, театральный критик Нияз Игламов и режиссер одного из театров-участников фестиваля Дмитрий Огородников.

«Последние годы в Татарстане фестивалей и конкурсов в сфере театрального искусства очень много. Однако фестиваль "Ремесло", проводящийся уже пятнадцатый раз, занимает особое место», — отметил заместитель министра культуры Дамир Натфуллин, открывая пресс-конференцию.

Он поблагодарил организаторов за то, что им удалось сохранить уровень фестиваля. «Мы еще увидим в будущем результаты позитивной энергии, направленной на развитие театрального искусства», — подчеркнул Натфуллин.

«В программе сделан акцент на то, как живут другие ТЮЗы России. Программа основана на молодежных и подростковых спектаклях. Здесь можно найти произведения из школьной программы, в то же время есть и современная драматургия», — добавил Нияз Игламов.

Он отметил, что особого внимания среди участников достоин спектакль «Дом Бургана» Туймазинского государственного татарского драматического театра по пьесе Ильгиза Зайниева.

В нынешнем фестивале, помимо театров Татарстана, можно будет увидеть работы коллективов из Ачинска (Красноярский край), Барнаула (Алтайский край), Сарапула (Удмуртская Республика), Губахи (Пермский край), Туймазов (Башкортостан), Чебоксаров (Чувашская Республика).

Спектакли будут показаны на шести площадках. Спектакли гостей можно будет увидеть на сцене Кариевского театра.

Что касается коллективов Татарстана, Камаловский театр принимает участие со спектаклем «Двойник», Тинчуринский — с мистической драмой «Ашина». Альметьевский театр привезет драму «Власть тьмы». Атнинский театр представит драму «Наташина мечта».

Сам Кариевский театр покажет «Алые паруса». Театр кукол «Әкият» заявлен на участие с премьерным спектаклем «Репка-Ряба-Колобок».

Мензелинский театр покажет на сцене театра кукол мелодраму «Вот так случилось». 2 декабря на сцене Буинского театра зрителей ждет показ драмы «А зори здесь тихие» на русском языке.

Экспертами фестиваля стали театральные критики Юлия Клейман, Марина Шимадина, Жанна Зарецкая и Нияз Игламов.