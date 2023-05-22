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В этом году на 108 млн руб. больше удалось взыскать приставам с должников по алиментам
С начала года судебным приставам Татарстана удалось взыскать 306 млн руб. алиментов. Это на 108 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказала заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева.
Всего на исполнении у судебных приставов находится почти 20 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов.
«Взыскание алиментов находится на особом контроле в Главном управлении ФССП по РТ. Законом предусмотрен комплекс мер для принуждения неплательщиков — это арест, удержание денежных средств и другие», — отметила Елена Варфоломеева.
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