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Руc Тат
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Общество 22 мая 2023 13:10

В этом году на 108 млн руб. больше удалось взыскать приставам с должников по алиментам

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С начала года судебным приставам Татарстана удалось взыскать 306 млн руб. алиментов. Это на 108 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказала заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева.

Всего на исполнении у судебных приставов находится почти 20 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов.

«Взыскание алиментов находится на особом контроле в Главном управлении ФССП по РТ. Законом предусмотрен комплекс мер для принуждения неплательщиков — это арест, удержание денежных средств и другие», — отметила Елена Варфоломеева.

#судебные приставы #алименты
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