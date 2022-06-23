В этом году МВД по РТ перекрыло 31 канал поставки наркотиков в республику

С начала года правоохранители республики выявили более двух тысяч наркопреступлений, из них более половины связаны с продажей психотропных веществ. Кроме того, полицейские перекрыли 31 канал поставки наркотиков в Татарстан. Об этом во время пресс-конференции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией, в «Татар-информе» сообщил замглавы Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РТ Павел Фоминых.

Благодаря работе сотрудников Управления на территории нескольких регионов выявлено и ликвидировано пять нарколабораторий, организаторы которых планировали продавать запрещенные вещества в Центральном и Приволжском федеральных округах, в том числе в Татарстане.

Буквально накануне еще одну нарколабораторию сотрудники полиции накрыли в одном из садовых товариществ на территории Высокогорского района республики.