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Ру Тат
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Происшествия
23 июня 2022  13:00
Павел Климчак

В этом году МВД по РТ перекрыло 31 канал поставки наркотиков в республику

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С начала года правоохранители республики выявили более двух тысяч наркопреступлений, из них более половины связаны с продажей психотропных веществ. Кроме того, полицейские перекрыли 31 канал поставки наркотиков в Татарстан. Об этом во время пресс-конференции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией, в «Татар-информе» сообщил замглавы Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РТ Павел Фоминых.

Благодаря работе сотрудников Управления на территории нескольких регионов выявлено и ликвидировано пять нарколабораторий, организаторы которых планировали продавать запрещенные вещества в Центральном и Приволжском федеральных округах, в том числе в Татарстане.

Буквально накануне еще одну нарколабораторию сотрудники полиции накрыли в одном из садовых товариществ на территории Высокогорского района республики.

#нарколаборатория
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