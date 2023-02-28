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Происшествия 28 февраля 2023 10:59

В этом году МЧС опробует новый способ оповещения жителей Татарстана

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В этом году ГУ МЧС России по РТ используют новый метод оповещения населения РТ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Радик Гисмятов.

«Мы также опробуем новый способ доведения информации до жителей республики, а именно через официальное приложение МЧС России, они получат специальные уведомления», – сказал он.

#система оповещения
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