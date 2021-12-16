В этом году лесники Татарстана собрали небывалый урожай семян дуба

В течение года специалисты подведомственных учреждений Минлесхоза РТ собрали свыше 40 тыс. килограммов семян основных лесообразующих пород. Наиболее урожайным год выдался на семена дуба. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Дополнительными показателями регионального проекта „Сохранение лесов„ являются „запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения„ и „количество выращенного посадочного материала лесных растений„. Их плановые значения на этот год были 11,4 тыс. килограммов семян и 30,8 млн штук сеянцев соответственно», — пояснил глава Минслесхоза.

Сбор семенного материала проводился на лесных участках, лесосеменных плантациях и постоянных лесосеменных участках. За год специалисты собрали более 40 тыс. килограммов семян основных лесообразующих пород, в том числе 395 килограммов семян сосны, 207 килограммов семян ели, 38 килограммов семян лиственницы, свыше 1000 килограммов семян березы, 40 килограммов семян липы, 790 килограммов семян ясеня и более 37,6 тыс. килограммов семян дуба.

«По дубу очень большие объемы были в этом году. Год выдался очень урожайным», — отметил Кузюров.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минлесхоза РТ, такая высокая урожайность по семенам дуба случается в Татарстане примерно раз в пять лет. При этом прошлый год тоже был урожайным, лесники собрали 24 тыс. килограммов семян дуба.

В этом году в регионе было выращено более 34 млн штук сеянцев и саженцев, из них хвойных пород — 25 млн штук, лиственных пород — более 7 млн штук, а также 700 тыс. штук кустарников. Это количество является достаточным для проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках регионального проекта в 2022 году, подчеркнул Кузюров.