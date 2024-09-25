В этом году казанский «Водоканал» обновит 23 километра сетей водоснабжения

Фото: kzn.ru

В текущем году казанский МУП «Водоканал» обновит в столице Татарстана 23 километра сетей водоснабжения и водоотведения — почти в два раза больше, чем суммарно за последние два года. Об этом в ходе выездного совещания на улице Гвардейская рассказал глава города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

«Увеличивать объем ремонтных работ необходимо в связи с высоким износом сетей — более 70%. Так, водопровод, который идет вдоль улиц Аделя Кутуя, Даурской, Гвардейской, был проложен ровно полвека назад. По нему воду получают 44 тыс. жителей Советского района. Сегодня предприятие ведет замену трубы на полиэтиленовую и с большим диаметром — 400 миллиметров», — отметил мэр.

Фото: kzn.ru

Всего в этом году в столице РТ по различным программам будут отремонтированы 64 километра сетей. По словам Метшина, несмотря на высокий объем проводимых ремонтных работ, «Водоканалу» сложно справляться своими силами с проблемами, которые копились годами.

«Мы благодарны Раису республики [Рустаму Минниханов] за новую программу по ремонту сетей. Сейчас идет подготовка к ее старту. Программа позволит изменить ситуацию с недоремонтом и повысить качество коммуникаций», — добавил мэр Казани.

Работы на улице Гвардейская ведутся на построенном полвека назад водопроводе протяженностью 1851 погонный метр, который идет от Вознесенского тракта вдоль промышленной зоны, соединяя улицы Отрадная, Даурская и Гвардейская. Участок является одним из самых сложных для реконструкции из-за большого количества смежных инженерных коммуникаций.

Фото: kzn.ru

На трубопроводе в этом году зафиксировали пять аварий, а его изношенность почти достигла 100%. Было решено заменить чугунные трубы на полиэтиленовые, которые более эластичны, что позволяет сетям переносить ударную нагрузку и давление. К тому же полиэтилен не растрескивается от перепада температур.

Реконструкция производится методом горизонтально направленного бурения, за счет чего благоустройство территории не нарушается, а сроки ремонта сокращаются. Параллельно проводится замена колодцев — прежние были полностью изношены. Уже уложено 1587 погонных метров сетей и установили 20 водопроводных колодцев. Работы начались в июне, а завершить их предполагается к концу года.