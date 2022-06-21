В этом году Казань проведет международный турнир по водным видам спорта «Игры дружбы»

В столице Татарстана в этом году пройдут «Игры дружбы» – соревнования по водным видам спорта, включающие в себя плавание, синхронное плавание и прыжки в воду. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов на брифинге, посвященном итогам Петербуржского международного экономического форума.

Министр отметил, что соревнования пройдут в три этапа. «В двадцатых числах июля до 2 августа мы проведем первый тур, который назвали "Мир", с 9 по 26 ноября мы проведем второй тур под названием "Спорт" и с 8 по 17 декабря мы проведем третий тур "Легенды" и этим завершим "Игры дружбы"», – заявил Леонов.

Он добавил, что подать заявку на участие можно до 10 июля этого года. Министр подчеркнул, что на сегодняшний день принять участие в турнире изъявили желание девять стран, не считая Россию.