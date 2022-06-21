В этом году Казань примет II Международный чемпионат по промышленному строительству

В этом году на площадке «Казань экспо» с 5 по 8 ноября состоится II Международный чемпионат профессионального мастерства в сфере промышленного строительства. Об этом сообщил замминистра строительства РТ Ильшат Гимаев на брифинге, посвященном итогам Петербуржского международного экономического форума.

Гимаев рассказал, что соревнования будут проходить по трем основным номинациям: промышленное строительство, проектирование промышленных объектов и управление проектами в строительстве. Всего будет около 20 командных и индивидуальных номинаций.

«Основной целью соревнования является повышение конкурентоспособности предприятий России на международном рынке, а также выработка новых решений и задач в промышленном строительстве», – подчеркнул министр.

Он напомнил, что первый такой чемпионат прошел в 2021 году в Сочи. «Каждый год будет будет определяться новый город для проведения чемпионата. В этом году за право проведения, помимо Казани, боролись Санкт-Петербург и Новосибирск», – отметил спикер.

В конце своего выступления Гимаев добавил, что в чемпионате примут участие представители 23 стран: Турция, Египет, Бангладеш, ОАЭ, Венгрия, Иран, Сербия, Израиль, а также страны БРИКС, ЕАЭС и СНГ.