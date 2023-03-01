В России ко Дню Победы подготовят 200 тыс. волонтеров

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило о начале набора добровольцев для сопровождения мероприятий по случаю 9 Мая. В этом году во всех регионах России планируется подготовить рекордное количество волонтеров — 200 тыс. Об этом сообщила глава центрального штаба движения, депутат Государственной Думы Ольга Занко.

«200 тыс. человек в разных городах и населенных пунктах нашей страны, в том числе на территории четырех наших новых субъектов. Они будут помогать в организации мероприятий, посвященных, наверное, самому главному празднику нашей страны — Дню Победы», — приводит слова парламентария ТАСС.

Занко напомнила, что традиционно одним из важнейших мероприятий станет шествие «Бессмертного полка». Добровольцы будут также помогать на парадах Победы, благоустроят памятные места и воинские захоронения, поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, примут участие в проведении всероссийских акций «Георгиевская ленточка» и «Сад памяти».

Депутат отметила, что стать волонтером может любой желающий в возрасте от 18 лет. Необходимо всего лишь зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и пройти онлайн-обучение, а затем выбрать мероприятие для участия в качестве добровольца и связаться с региональным руководителем конкретного проекта. По ее словам, в создании программы для дистанционного обучения волонтеров большую помощь организаторам оказали Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.