Фестиваль автотуризма пройдет в Елабуге одновременно с «Летними вечерами»

В этом году фестиваль автопутешественников «Vanlifefest Симфония» пройдет в Елабуге с 29 июня по 2 июля. Он будет проводиться параллельно с музыкальным фестивалем «Летние вечера в Елабуге», сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

«В этом году фестиваль автопутешественников будет приурочен к “Летним вечерам в Елабуге”. Он будет чуть менее масштабный, чем в прошлые годы, потому что в России появилось много мероприятий для автотуристов, а их аудитория пока в нашей стране не так широка», - поделился собеседник.

Он напомнил, что музыкальный фестиваль «Летние вечера в Елабуге» пройдет под руководством известного российского пианиста Бориса Березовского.