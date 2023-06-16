В этом году ЕГЭ по татарскому языку сдали 9 выпускников, по татарской литературе — 1

Ихтияр Киямов

Фото: из личного архива

В этом году в Татарстане единый государственный экзамен по татарскому языку сдали девять выпускников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Победитель международной олимпиады Ихтияр Киямов сдал экзамен по татарскому языку, и он же — тот самый единственный учащийся в республике, который сдает экзамен по татарской литературе. Как рассказал выпускник, во время сдачи экзамена по татарскому языку он сидел в аудитории один.

«Я был единственным учеником в аудитории. Задания были несложными, олимпиада была сложнее. Результаты пока еще неизвестны», — поделился он.

По его словам, экзамен по татарскому языку в Татарстане сдали 9 человек. Их собрали в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.

17 июня Ихтияру Киямову предстоит сдача экзамена по татарской литературе.

Динамика сдачи ЕГЭ по татарскому языку:

в 2008 году ЕГЭ по татарскому языку сдали 385 учащихся;

2016 год — 67 учащихся;

2017 год — 74 учащихся;

2018 год — 18 учащихся;

2019 год — 15 учащихся;

в 2020, 2021 годах по причине пандемии экзамены не проводились;

2022 год — 1 учащийся.