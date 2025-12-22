news_header_top
Общество 22 декабря 2025 14:26

В этом году диспансеризацию прошли 1,45 млн жителей Татарстана

В этом году в Татарстане более 1,45 миллиона человек прошли диспансеризацию. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава Татарстана Елена Хафизова.

«Диспансеризация проводится раз в три года для людей от 18 до 39 лет и раз в год для тех, кто старше 40 лет», — рассказала Елена Хафизова.

У 100 тысяч человек, прошедших диспансеризацию, были выявлены заболевания. У 32 тысяч человек выявлены заболевания системы кровообращения — эти заболевания на первом месте по частоте выявления.

При диспансеризации проводятся все обследования, которые необходимы человеку в зависимости от возраста и пола, добавила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Татарстана Люция Фейсханова.

«По итогам первого этапа диспансеризации при выявлении патологий пациента направляют на второй этап, где проводятся более глубокие обследования», – рассказала она.

Диспансеризация – часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

