В этом году детская поликлиника в Менделеевске откроет свои двери после капремонта

В Менделеевске завершается капитальный ремонт здания детской поликлиники. Работы стоимостью 86 миллионов рублей ведутся по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Ремонт начался в феврале этого года – завершить его планируется в ноябре.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

В здании заменили системы отопления, вентиляции, водо- и электроснабжения, сантехнику, а также обновили лестничные пролеты. Во всех помещениях заменили окна и двери, соорудили пандус при входе в поликлинику, оборудовали специальное место для колясок. Прямо сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории: установлены скамейки, урны, засеяны газоны.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Поликлиника обслуживает около 6 тысяч детей и подростков, работа по модернизации первичного звена здравоохранения ведется по поручению Президента России. Об этом сообщается в пресс-службе Минздрава РТ.