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Ру Тат
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20 октября 2021  10:22
Павел Климчак

В этом году детская поликлиника в Менделеевске откроет свои двери после капремонта

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В Менделеевске завершается капитальный ремонт здания детской поликлиники. Работы стоимостью 86 миллионов рублей ведутся по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Ремонт начался в феврале этого года – завершить его планируется в ноябре.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

В здании заменили системы отопления, вентиляции, водо- и электроснабжения, сантехнику, а также обновили лестничные пролеты. Во всех помещениях заменили окна и двери, соорудили пандус при входе в поликлинику, оборудовали специальное место для колясок. Прямо сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории: установлены скамейки, урны, засеяны газоны.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Поликлиника обслуживает около 6 тысяч детей и подростков, работа по модернизации первичного звена здравоохранения ведется по поручению Президента России. Об этом сообщается в пресс-службе Минздрава РТ.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

 

#капитальный ремонт #детская поликлиника #менделеевская црб
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