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Ру Тат
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Происшествия
2 ноября 2022  14:17
Елена Саляхова

В этом году число утонувших в водоемах жителей РТ снизилось

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В этом году снизилось число утонувших в водоемах жителей Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов. 

Из его доклада следует, что с начала этого года в водоемах республики утонули 76 человек, в том числе 8 детей. В прошлом году цифра была существенно выше – утонули 92 человека, среди которых 9 детей. 

Чаще всего причиной гибели людей в водоемах становится купание в необорудованных местах – половина из всех несчастных случаях на воде.

#утонули в водоемах #МЧС РТ
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