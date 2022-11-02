В этом году число утонувших в водоемах жителей РТ снизилось

В этом году снизилось число утонувших в водоемах жителей Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Из его доклада следует, что с начала этого года в водоемах республики утонули 76 человек, в том числе 8 детей. В прошлом году цифра была существенно выше – утонули 92 человека, среди которых 9 детей.

Чаще всего причиной гибели людей в водоемах становится купание в необорудованных местах – половина из всех несчастных случаях на воде.