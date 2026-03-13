Общество 13 марта 2026 16:51

В этом году более 820 тысяч жителей Казани смогут пройти диспансеризацию

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани стартовала ежегодная кампания по проведению профилактических медосмотров и диспансеризации. В 2026 году городские учреждения здравоохранения планируют охватить профилактическими мероприятиями более 820 тысяч жителей, сообщили в мэрии.

Пройти обследование можно в своей поликлинике. В этом году на диспансеризацию приглашают тех, кто родился в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах. Жителям старше 40 лет диспансеризация положена ежегодно.

Осмотр проходит в два этапа: сначала — скрининг на онкологию и проверка зрения, сердца и эндокринной системы, при отклонениях направляют к специалистам.

В прошлом году диспансеризацию прошли 390 377 казанцев — на 31,3% больше, чем годом ранее.

Диспансеризация проводится в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

#мэрия казани #диспансеризация #нацпроекты
