В этом году более 820 тысяч жителей Казани смогут пройти диспансеризацию

В Казани стартовала ежегодная кампания по проведению профилактических медосмотров и диспансеризации. В 2026 году городские учреждения здравоохранения планируют охватить профилактическими мероприятиями более 820 тысяч жителей, сообщили в мэрии.

Пройти обследование можно в своей поликлинике. В этом году на диспансеризацию приглашают тех, кто родился в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах. Жителям старше 40 лет диспансеризация положена ежегодно.

Осмотр проходит в два этапа: сначала — скрининг на онкологию и проверка зрения, сердца и эндокринной системы, при отклонениях направляют к специалистам.

В прошлом году диспансеризацию прошли 390 377 казанцев — на 31,3% больше, чем годом ранее.

Диспансеризация проводится в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».