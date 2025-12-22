В этом году более 100 тысяч татарстанцев узнали о своих болезнях во время диспансеризации

У более чем 100 тысяч человек, прошедших диспансеризацию в Татарстане в этом году, были выявлены заболевания. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава Татарстана Елена Хафизова.

«По итогам этого года было выявлено более 100 тысяч заболеваний. Из них на первом месте — болезни системы кровообращения, это более 32 тысяч случаев. Что важно, в среднем у каждого десятого пациента выявлены факторы риска хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых. Среди болезней системы кровообращения лидируют те, что связаны с повышенным артериальным давлением. Также было выявлено 1,5 тысячи злокачественных образований на ранней стадии», – привела данные начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава Татарстана.