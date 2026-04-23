В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 24 по 26 апреля в одиннадцатый раз пройдет всемирная образовательная акция «Татарча диктант». Так как Всемирный конгресс татар объявил 2026 год в татарском мире Годом Габдуллы Тукая, в этом году масштабное мероприятие окажется посвящено 140-летнему юбилею великого поэта.

Это событие объединяет тысячи людей, неравнодушных к татарскому языку, – от школьников до ученых, от деятелей культуры до представителей других национальностей, изучающих татарский. Участие в акции добровольное и бесплатное, присоединиться к ней может любой желающий независимо от возраста, пола, образования и вероисповедания.

Председатель Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил, что в рамках акции традиционно будут представлены три разных текста: для Татарстана и Башкортостана, для других регионов Российской Федерации и для зарубежных стран.

«Перед каждым текстом мы все пишем „Туган тел“, а затем следуют отрывки из поэтических произведений. Все три текста будут взяты из произведений Габдуллы Тукая», – отметил он.

В прошлом году в диктанте приняли участие 68 регионов и 27 зарубежных стран. На данный момент в системе зарегистрировано 65 регионов и 25 стран, но прием заявок продолжается до сих пор.

Акция будет организована в двух форматах – офлайн и онлайн. Площадки для офлайн-участников будут организованы во всех районах Республики Татарстан, регионах России и за рубежом. Онлайн-участники смогут написать диктант в специальной электронной форме на официальном сайте акции.

Трансляция диктанта будет организована на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», а также на сайте мероприятия. Кроме того, создаются площадки в субъектах Российской Федерации, за рубежом, в районах Республики Татарстан и в организациях Казани.

Основная площадка в столице РТ откроется 24 апреля в 10.00 в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета (ул. Татарстан, 2). Ожидается участие около 200 человек. Также в 13.00 примет участников площадка в Казанском государственном энергетическом университете.

Камиля Билалова