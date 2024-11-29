В этом году 92 татарстанца узнали о ВИЧ во время диспансеризации

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Провериться на вирус иммунодефицита человека можно во время прохождения диспансеризации. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, рассказала заместитель начальника отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

«За последние три года значительно увеличилось выявление ВИЧ-инфицированных при прохождении диспансеризации. За 10 месяцев 2024 года выявлено 92 инфицированных. В 2023 году – 62 человека. В 2022 году было всего девять случаев», – отметила санитарный врач.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель главного врача по медицинской части Республиканского СПИД-центра Айрат Бешимов рассказал, что сдать кровь и узнать свой ВИЧ-статус можно в Республиканском СПИД-центре и его филиалах по адресам:

В Казани на улице Николая Ершова, 65;

в Альметьевском районе в пгт Нижняя Мактама на улице Промышленная 1А;

в Набережных Челнах на проспекте Вахитова, 12.

Также в республике работают тест-мобили, которые приезжают в различные населенные пункты и работают на больших городских праздниках. Так, любой, мимо проходящий человек, сможет узнать свой ВИЧ-статус быстро и анонимно.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Генеральный директор автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» Лилия Таишева поделилась что 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом все желающие смогут провериться на ВИЧ на Баумана рядом с памятником «Часы» – именно там будет стоять тест-мобиль.

«Обследоваться нужно всем, каждый должен знать свой ВИЧ-статус», – заключил Айрат Бешимов.