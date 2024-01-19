В этом году 87 базовых станций появятся в малонаселенных пунктах Татарстана

Строительство 87 базовых станций связи в малонаселенных пунктах Татарстана запланировано на наступивший 2024 год. Об этом сообщил руководитель Минцифры РТ Айрат Хайруллин на итоговом заседании коллегии ведомства.

«„Ростелеком“ реализует федеральный проект по устранению цифрового неравенства. Охвачены небольшие села и деревни, где проживает до 500 человек. Только представьте, в одном населенном пункте может проживать меньше людей, чем сейчас собралось в этом зале», — заявил министр.

Он также добавил, что уже свыше 18 тыс. жителей 98 малонаселенных пунктов Татарстана получили доступ к мобильному 4G интернету.

Вклад в устранение цифрового неравенства оценил и Раис РТ Рустам Минниханов, который выразил признательность за программу устранения цифрового неравенства в сельской местности лично вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Министерству цифрового развития РТ и главам районов необходимо оказать содействие операторам связи», — дал поручение руководитель республики.