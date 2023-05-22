В этом году 777 казанских выпускников 11-х классов претендуют на золотую медаль

В 2023 году претендентами на получение золотой медали являются 777 казанских одиннадцатиклассников. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

По словам докладчика, статистика свидетельствует, что каждый десятый выпускник школ столицы Татарстана —медалист.

«Это показатель высокого уровня образования в нашем городе. На сегодняшний день на аттестат с отличием претендуют 777 выпускников 11-х классов и 838 девятиклассников», — заметил Ризванов.

Он добавил, что для получения медали по окончании 11-го класса помимо отличных итоговых оценок выпускнику нужно получить не менее 70 баллов по обязательным предметам — русскому языку и математике, а также преодолеть минимальный порог по остальным предметам ЕГЭ.