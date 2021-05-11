В этом году число цветочных композиций на улицах Казани увеличится на треть

В этом году в Казани планируется разбить цветники общей площадью 17 тыс. кв. метров на 47 улицах. Это на 30% больше, чем в прошлом, когда из-за пандемии коронавируса было высажено меньше цветов. Об этом на традиционном совещании в мэрии столицы Татарстана сообщила управляющий МУП трест «Горводзеленхоз» Роза Заббарова.

По словам докладчика, власти города уделяют большое внимание цветочному оформлению, которое выполняет воспитательную и эстетическую функции. «Казань приобретает неповторимый внешний облик», — сказала Роза Заббарова.

В 2021 году цветники появятся на улицах Кремлевская, Карла Маркса, Большая Красная, Лобачевского, Ершова и других.

На 13 улицах планируется вывесить 1,5 тыс. цветочных кашпо. Они будут установлены на фонарях, расположенных вдоль основных магистралей города. Для этого выращено более 30 тыс. ампельных петуний, которые позволят придать ярких красок городу. Кроме того, в разных частях города разместят 66 объемных цветочных фигур.

Ко Дню Победы цветы были высажены на десяти объектах города. Сейчас ведутся подготовительные работы к устройству цветников.

«Посадка цветов на улицах города планируется после 20 мая, когда установится устойчивая теплая погода», — уточнила руководитель треста «Горводзеленхоз». Будут высажены сальвии, бегонии, петунии и другие цветы.