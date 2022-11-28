39 нижнекамских сельчанок получили выплаты за рождение детей на сумму 2,1 млн рублей

С начала этого года 39 женщин, проживающие в селах Нижнекамского района Татарстана, получили выплаты за рождение детей. На эти цели направлено 2 млн 150 тыс. рублей. В 2021 году эти выплаты получили 60 человек, было направлено 3 млн 400 тыс. рублей. Как в районе реализуется национальный проект «Демография», рассказала на деловом понедельнике заместитель мэра города Марина Камелина.

«Это единовременные выплаты за счет бюджета РТ женщинам, проживающим на селе, при рождении первого ребенка в возрасте женщины до 25 лет — 50 тыс. рублей; третьего ребенка в возрасте женщины до 29 лет — 100 тыс. рублей», — напомнила Камелина.

Кроме того, по словам спикера, одним из больших проектов является «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В его рамках по линии Управления социальной защиты осуществляются ежемесячная федеральная выплата за счет бюджета РФ в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения возраста трех лет.

Выплата назначается семьям с детьми, среднедушевой доход которых не превышает 25 792 рублей (двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в республике в 2022 году).

По состоянию на 24 ноября в Нижнекамском районе эти выплаты получили 1237 женщин, родивших первенцев, на сумму 161,9 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в стране начиная с 2019 года на основании так называемого «майского» указа Президента РФ Владимира Путина.