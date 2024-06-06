В этом году 16 мужчин Актанышского района заключили контракты с Минобороны

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В 2024 году 16 жителей Актанышского района заключили контракт с Минобороны и отправились на военную службу. Еще один житель района готовится отправиться на службу на следующей неделе.

Заключать контракт в актанышский военкомат приезжают мужчины и из Набережных Челнов, Муслюмовского района РТ и других соседних республик.

Военный комиссар Актанышского района Ленар Ахметзянов сообщил, что набор на военную службу по контракту продолжается. В июне и июле повышена выплата контрактникам, желающим пойти на специальную военную операцию.

«Единовременная выплата, предоставляемая Минобороны РФ, по-прежнему составляет 195 тысяч рублей. Республика Татарстан дополнительно к этой сумме выплатит контрактникам 505 тысяч рублей. Актанышский район оказывает землякам финансовую поддержку, выплачивает 50 тысяч рублей. Были повышены месячные зарплаты военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Ежемесячно этим военнослужащим выплачивается 210 тысяч рублей», — рассказал военком о нововведениях в наборе на службу по контракту.

Помимо специальной военной операции контрактники могут выезжать на Дальний Восток. Здесь они охраняют стратегические объекты. Примечательно, что эти контрактники не были направлены на СВО. Те, кто уедет на Камчатку, в Комсомольск-на-Амуре, на Дальний Восток, будут служить только в своих воинских частях.

«Желающие заключить контракт должны прийти в военкомат, лично ко мне. В каких направлениях удобнее уезжать — в Самару или Ульяновск, все объясняем, помогаем ехать», — отметил Ахметзянов.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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