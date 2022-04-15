«В этом есть некий азарт»: В Татарстане открывается сезон охоты на пернатую дичь

Сезон охоты на пернатую дичь начнется в Татарстане уже завтра, с 16 апреля. Насколько охотники готовы к сезону и соблюдают ли они правила – именно это сегодня выясняли сотрудники Росгвардии и Госкомитета РТ по биоресурсам.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Гуси и утки – охотиться на пернатых в Татарстане можно будет до 26 апреля. При себе охотники должны иметь все соответствующие документы – путевой лист, охотничий билет и разрешение на оружие.

«Прежде всего мы проверяем у охотников наличие разрешения на оружие и правила его хранения. Оружие должно быть разряженным и храниться в специальном чехле. Патроны должны храниться отдельно. Хочу добавить, что мы проверяем и то, в каком состоянии находится охотник: не принимал ли он спиртное», – рассказал старший инспектор лицензионно-разрешительной работы по Высокогорскому району РТ Михаил Гора.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Именно алкоголь чаще всего становится причиной несчастных случаев на охоте. Но, как показывает практика, охотники продолжают пренебрегать правилами – с начала этого года сотрудники Росгвардии выявили свыше 500 нарушений. На владельцев оружия были составлены протоколы, а у тех, кто попался в нетрезвом виде, изымали ружье.

«Стоит добавить, что стрелять дичь можно только там, где у охотника есть на это разрешение. В документе у него должны быть прописаны сроки, разрешающие охоту, и охотничьи угодья. Если человек попался на охоте вне положенного срока, то тогда у него отзовут это разрешение – ему будет запрещено охотиться до двух лет. За осенний сезон охоты за подобное нарушение разрешения на охоту лишились более 30 человек», – добавил начальник Управления надзора Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Профилактический рейд сотрудников Росгвардии и Госкомитета РТ по биоресурсам прошел сегодня в Высокогорском районе. Они проверяли у охотников наличие всех документов и напоминали, насколько важно соблюдать все правила при обращении с оружием.

«Я уже почти 30 лет занимаюсь охотой, готовлюсь к ней всегда заранее. В этом году начал аж с января месяца. За одну охоту у меня иногда получается подстрелить двух гусей», – рассказал охотник со стажем Рафис.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Помимо того, что он закупает заранее патроны, готовит все документы, мужчина продумывает и то, как он будет охотиться на пернатых. К примеру, в его арсенале есть и специальные приманки для гусей.

«Да, в этом есть некий азарт. Сначала я ходил охотиться с ребятами за компанию, потом появился интерес», – добавил охотник.

В Госкомитете РТ по биоресурсам и в Росгвардии добавили, что рейды будут проводиться на протяжении всего охотничьего сезона. Нарушителей будут ждать штрафы, грубых нарушителей – отзыв разрешения на охоту или конфискация оружия. К слову, избежать проверок недобросовестным охотникам не удастся, нарушителей будут искать и при помощи беспилотников.