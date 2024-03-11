В этом «Ак Барсе» не было команды. Главные причины провала казанского клуба в сезоне

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Семьи не случилось. Игроки воспринимали пребывание в команде как поход на работу

Наверняка сейчас большинство болельщиков «Ак Барса» испытывает схожие ощущения с тем, когда полгода среди холодов ждал жаркого лета, а его так и не случилось. Оно оказалось дождливым и быстро закончилось. Фактически весь сезон мы прожили в ожидании, что регулярный чемпионат скоро, наконец, завершится и перед нами предстанет тот самый победоносный «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова. И все проблемы улетучатся.

Но ничего подобного не произошло. Все проблемы, которые сопровождали «Ак Барс», по итогу лишь обострились на фоне более заряженной и мотивированной команды. «Автомобилист» не был непроходимым соперником или сверхъестественной командой. И будет большим сюрпризом, если уральцы пройдут и второй раунд.

«Ак Барс» проиграл себе, своим проблемам, копившимся еще с лета. А самая главная из этих причин – атмосфера в «раздевалке». В этой команде совершенно нет команды, как бы каламбурно ни звучала эта тавтология.

Даже бывший форвард «Ак Барса» Алексей Потапов, поигравший как в чемпионской команде 2018 года, так и в кризисной 2019-го, после поездки в Казань на финише регулярки без труда определил – «команды там нет». А также добавлял, что в 2019-м «команда плохо себя вела». Схожесть с проблемой пятилетней давности подтверждал после матча и сам Билялетдинов.

«Для меня это, конечно, неприятно. Это происходит второй раз. Потому что в первый раз это было после чемпионства. В этот раз после финала. Я знаю определенные причины, почему так произошло в играх с «Авангардом» в 2019 году. К сожалению, по-моему, и в этот раз это сыграло с нами злую шутку», – признался Зинэтула Хайдярович. А на уточняющий вопрос, не намекает ли он на атмосферу в команде, показательно ушел от ответа: «Я сказал то, что сказал».

Проблема отсутствия пресловутой «семьи» в «Ак Барсе» действительно не могла не сыграть в итоге самым плачевным образом. Но самое драматичное в этой истории то, что сам Билялетдинов так и не смог ничего с этим поделать. Силы у него уже явно не те, что были те же пять лет назад.

Даже при краткосрочном посещении раздевалки журналистами после игр напряженность атмосферы сильно ощущалась. Александр Радулов либо поскорее спешил покинуть помещение, либо в очередной раз набирал рекорд по децибелам в этой раздевалке своим голосом. Что нервирует, конечно же, всех вокруг. Почувствовать себя комфортно в такой атмосфере просто невозможно, а находиться в этом кругу людей лишние пару часов никто, очевидно, не хотел. Так и получилось, что каждый воспринимал пребывание в коллективе как поход на работу, которую нужно поскорее закончить.

По сути, нынешний «Ак Барс» – это интерпретация «Лебедя, рака и щуки», где каждый тянул на себя, но команды не произошло. Вадим Шипачев после одного из последних матчей на вопрос, с кем он хочет встретиться в первом раунде, без любой задней мысли выложил, что не думает об этом – сейчас важнее прийти домой и провести время с семьей.

Лидеры явно не жили командой. Для них это работа на три-четыре часа в день, после которой они полностью переключали свою голову на семейные или любые личные дела. Лидеры абсолютно не жили проблемами команды, не рефлексировали о своих недоработках, не искали причин поражений. Это было второстепенно – тренеры сами решат и объяснят.

Билялетдинов не вытянул третий приход. Но его ли в этом вина?

Безусловно, нельзя все сводить к одной лишь причине несемейной атмосферы в «Ак Барсе». В конце концов, тренерский штаб должен был что-то сделать с этим за более чем полгода. Но, видимо, Билялетдинову не хватило сил, чтобы как-то на это повлиять.

С долей горечи, но нужно признать очевидное – специалист на этот раз не справился. Да, не исключено, что хоккей Зинэтулы Хайдяровича отстал от новых трендов, что его конспекты больше не работают. Вполне допускается, что сам тренер уже не в тех силах и кондициях, что раньше. Но!

При всем при этом необходимо учитывать один очень важный нюанс – специалист сам не горел желанием продолжать работать на посту главного тренера. Начиная с прошлой весны он несколько раз повторял тезис, что четыре года вне хоккея его устраивали, нравилось проводить время с семьей, а возвращаться на скамейку особо не желает. Билялетдинов и сам понимал, что силы у него уже не те, что он косвенно подтвердил на пресс-конференции после пятого матча. «Сил это отбирает много, но до финала бы дотерпел», – горько шутил Зинэтула Хайдярович.

Фактически специалист оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, он через не хочу спустился на скамейку из спокойной VIP-ложи и позиции советника президента клуба, помог команде в сложный кризисный момент, спас сезон и затащил «барсов» в финал. И очевидно, что это была вынужденная мера, после которой предполагалось, что руководство «Ак Барса» приступит к поиску другого специалиста. Однако на волне успеха было решено, что Билла нужно сохранить и, как это тогда подавалось, довести дело до конца. Подключили все возможные ресурсы, в том числе и Рустама Минниханова.

Вина ли Зинэтулы Хайдяровича, что продолжил работать, несмотря на сомнения? Отчасти да. Но не только его.

После пятого матча Билялетдинов не стал никого обвинять, а в своей манере оперировал только словом «мы»: «Мы не поняли», «мы не доработали», «у нас не было того заряда, как у соперника...» Он разделил вину вместе со всей командой.

«Можете кому угодно говорить что угодно. Если по-честному себе сказать, то это результат нашей работы в течение всего сезона, ребят, поверьте <…> Но соперник, который против нас играл, что он сильнее и вы не могли его обыграть – вот в это я никогда на поверю. Но то, что грешки наши есть и они не позволили нам сыграть, – это есть», – произносил Билл в раздевалке.

Думается, что те болельщики, которые спустили всех собак на тренера и показывали Зинэтуле Билялетдинову в Екатеринбурге неприличные жесты, рано или поздно поймут, что эмоции не лучший друг в выводах, и почувствуют стыд. Каким бы ни был результат последнего сезона, Зинэтула Хайдярович все еще специалист, который подарил Татарстану три Кубка Гагарина и самые славные времена в истории клуба.

Марат Валиуллин не сумел полностью исправить свои ошибки

Не оставим без внимания, разумеется, и селекционную работу «Ак Барса», которая последние два сезона сводилась к простой аксиоме – бери все, что блестит, и не жалей денег.

Напомним, два года назад московское «Динамо» буквально избавлялось от своих лидеров – Вадима Шипачева, Станислава Галиева и Вячеслава Войнова за символические 1000 рублей именно потому, что они дорогостоящие, но результата «бело-голубым» в розыгрышах Кубка Гагарина так и не принесли. В регулярном чемпионате они рвали и метали, а в плей-офф быстро «сдувались». Стоит ли уточнять, что у нападающих одна шайба на двоих в этом розыгрыше Кубка Гагарина, а у возрастного защитника «-2» показателя полезности?

Возрастные и идущие по нисходящей своих карьер именитые хоккеисты очень слабо зашли в «Ак Барс» еще два года назад, при Олеге Знарке. И так же слабо завершили второй сезон при Билялетдинове. Если отбросить нюансы, то, по сути, у Шипачева получился лишь один удачный отрезок – прошлогодний плей-офф, когда он выжал из себя все последние ресурсы и эмоции, набрав 12 (4+8) очков. А в новом сезоне вновь вернулся к образцу прошлогодней «регулярки». Сводить причины неудач Вадима лишь к тому, что не подошел хоккей Билялетдинова, довольно странно, поскольку зажечь его не смог и его бывший тренер Знарок, с которым Шипачев брал Кубок Гагарина. Все проще – Шипачев уже далеко не тот хоккеист, кем был хотя бы четыре года назад. Пребывание форварда в команде, напомним, стоит «Ак Барсу» 75-80 миллионов рублей оклада за сезон.

Вячеслав Войнов при окладе 65 миллионов провел сезон на том же уровне, что и его менее опытные и дорогостоящие коллеги. Ушли дальние результативные броски, а в надежности Вячеслав серьезно просел.

И у Войнова, и у Шипачева еще по году действующих контрактов, и желающих получить этих игроков к себе на их зарплаты точно не много. Вывод прост: если у тебя на больших зарплатах хоккеисты, которых никто не хочет, значит, селекционная работа была проделана плохо. Предугадать, что хоккеисты, идущие по нисходящей, вскоре сдадут, точно можно было, а подписывать их на три сезона (пусть и с переподписанием на своих условиях) – серьезный просчет менеджера Марата Валиуллина.

Неудачно сработал менеджмент команды и с оборонительной линией. Ее до последнего не укрепляли в расчете, что справится молодежь, которая неплохо проявила себя в плей-офф-2023. Сезон показал, что те парни, что вовремя сумели подменить просевших Динара Хафизуллина и Василия Токранова, в итоге либо сбавили к себе требования, как это было с Никитой Евсеевым, либо не потянули длинный сезон на том же уровне. О важности укреплять оборону говорили все межсезонье и осень. В итоге лишь ближе к дедлайну в «Ак Барсе» разродились на подписание двух «котов в мешке» в виде Митчела Миллера, не игравшего на уровне плей-офф взрослых команд, и Алексея Марченко, долго восстанавливавшегося от травмы. Риск не оправдался – Марченко не вышел на былой уровень за остаток сезона, а Миллер сломал более трех клюшек о лед во время финальной серии, когда от него ждали бросков. Таким образом, Валиуллин попытался было исправить свою летнюю недоработку, но получилось как получилось.

Тотальная чистка должна начаться с Александра Радулова

Очевидно, что «Ак Барс» нуждается в тотальной чистке и сборке заново. Кто бы ни занимал в будущем сезоне пост генерального менеджера, будь это Марат Валиуллин или новый человек, ему срочно нужно проработать вопрос о продлении редких «боевых единиц» команды.

Лишь некоторые элементы из тех четырнадцати хоккеистов, у кого еще нет нового контракта, должны уходить на преждевременный отпуск с новыми договорами на руках: Кирилл Семенов, Семен Кошелев, Семен Терехов, Максим Быков и с некоторыми оговорками Артем Лукоянов. Хоккеисту пора брать роль «дядьки» вместо Радулова и быть возрастным лидером раздевалки.

Время Александра Радулова закончено, а его отравляющий эффект в раздевалке будет разрушать команду при любом наставнике. Стоит подумать об обмене Артема Галимова, давно забывшего, что значит отдаваться хоккею.

Даже о продлении Тимура Билялова нужно много раз подумать. Сколько бы раз доморощенный голкипер ни признавался вратарем недели в КХЛ, это по-прежнему не топ-вратарь для больших задач. И это было доказано уже несколькими розыгрышами Кубка Гагарина.

«Ак Барсу» нужен стабильный вратарь высокого класса, способный играть на одном уровне как в регулярном чемпионате, так и в играх на выбывание. А также спасать в моментах, которые принято считать неберущимися. Билялов неплохо справляется с теми шайбами, которые он должен забирать, но о суперспасениях говорить не приходилось ни в одной из пяти встреч с «Автомобилистом».

«Ак Барс» ждет большая перестройка. И, пожалуй, это единственный плюс от провала в нынешнем сезоне. Клуб нуждается в омоложении и пересмотре стратегии развития.