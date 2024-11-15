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«В этой машине погиб ребенок»: в Казани почтили память жертв ДТП
Сегодня в Казани сотрудники Госавтоинспекции вместе со студентами и волонтерами БДД провели акцию ко дню памяти жертв ДТП.
«Мы проедем по местам, где в этом году случились смертельные аварии. Водителям раздадут информационные буклеты и световозвращающие жилеты. Мы хотим напомнить, что важно соблюдать правила дорожного движения», – рассказал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Казани, полковник полиции Михаил Савин.
Стартовая точка маршрута – площадь тысячелетия. Напротив цирка, вдоль дороги, расположились два автомобиля – участники смертельных ДТП. В обеих машинах погибли люди, а в одной из них – ребенок.
Вдоль дороги стояли группы студентов. Они показывали проезжающим водителям плакаты с пропагандой безопасности дорожного движения.
«Последнее время, при просмотре новостей, стал часто замечать заметки, репортажи о смертельных ДТП. Я считаю, что такие профилактические мероприятия крайне важны в нашем большом городе, в третьей столице России», – поделился студент технического колледжа Казанского Авиационного Института Тамерлан Даутов.
Сотрудники ГАИ сегодня останавливали автомобилистов на улицах города и, после проверки документов, вручали им информационные буклеты, брошюры и световозвращающие жилеты.
Известно, что такое мероприятие – не единственное в этом месяце. В ноябре сотрудники Госавтоинспекции Казани проводят информационно-игровой курс по обучению навыкам безопасности дорожного движения для школьников в детском городе профессий «Кидспейс».
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