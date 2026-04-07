«В эти дни важно проявить особую любовь к Богу»: в Казани встретили Благовещение

Сегодня православные верующие отмечают большой праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздничное Богослужение в Благовещенском соборе Казанского Кремля возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Несмотря на утро рабочего дня, в храме собралось несколько сотен верующих. Девушки, по традиции этого праздника, надели платки голубого, богородичного, цвета.

Храм был украшен живыми цветами. Кадильный дым, пронизанный лучами солнечного света, создавал особое, благодатное настроение. Все это стало дополнением к нежному и пронзительному пению архиерейского хора.

Благовещение Пресвятой Богородицы – это праздник, связанный с евангельскими событиями, когда архангел Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о том, что она родит сына и назовет его Иисус Христос.

Праздник отмечают ежегодно 7 апреля, он всегда приходится на дни Великого поста. В этом году праздник выпал на Страстную седмицу, самое строгое время поста. Тем не менее, в Благовещение тем, кто держит пост разрешаются послабления в виде рыбы и вина.

После завершения Богослужения Митрополит Кирилл выступил с напутственным словом и поздравил верующих.

«Дорогие братья и сестры, очень рад, что вы пришли сегодня в этот замечательный храм, помолиться Божией Матери, Господу нашему. Очень рад, что сегодня мы все вместе совершили этот праздник. Даже солнышко сегодня вышло и утешает нас сегодня напоминанием о том, что вот-вот еще и Пасха будет. Сегодня мы благодарим Бога и Пречистую Богоматерь за те великие благодеяния, которые они оказывают нам сегодня: и за этот собор замечательный, и за то, что сегодня мы можем приходить в божьи храмы, и можем беспрепятственно молиться», – сказал владыка.

Он отметил, что сегодня многие не хотят слышать о Боге.

«Они хотят, чтобы все было хорошо, но при этом ничего не делать. Наше расслабленное время ведет нас по очень зыбкому пути. Но мы с вами, как христиане, должны понимать, что Царствие Божие нудится. Даже прийти сюда, в собор – это тоже труд: добраться на общественном транспорте, пройти пешком. Даже этот малый труд пусть будет возблагодарен Господом. Потому что каждому из нас дана мера своей ответственности и каждый из нас должен прожить свою меру ответственности и исполнить все то, что Господь дал нам в жизни», – добавил митрополит.

Он напомнил, что Страстная седмица напоминает нам о том, что Господь вольно идет, чтобы быть распятым на кресте и искупить весь человеческий род. Поэтому, в эти дни владыка пожелал каждому особо проявить любовь к Господу.

«Сейчас мы, по традиции, будем выпускать белых голубей. Они – образ свободы. Как птиц выпускают на волю, также и Господь дал нам свободу от греха, эта свобода дает нам возможность наследовать Царствие Небесное», – добавил правящий архиерей.

По еще одной традиции, детям, которые пришли сегодня на праздник в храм, раздали печенье, выполненное в виде голубей. После этого всех пригласили на крыльцо собора, чтобы выпустить белых птиц в небо. Каждому дали по голубке, а затем, по команде митрополита Кирилла, верующие разжали свои ладони. Ощутив свободу, птицы взмыли вверх, сбились в стаю и еще долго кружили над собором под звон церковных колоколов.