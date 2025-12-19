В Эстонии вызвали посла РФ в связи с якобы пересечением границы российскими солдатами

В Таллине был вызван временный поверенный в делах РФ в связи с якобы нарушением солдатами пограничной службы России территориальных границ Эстонии. Об этом пишут РИА Новости.

СМИ Эстонии писали об инциденте, что якобы трое пограничников из РФ незаконно пересекли временную границу между двумя странами, проходящую через реку Нарва.

«Да, временный поверенный в делах Российской Федерации Камран Абилов был приглашен в МИД Эстонии», – подтвердили в Посольстве РФ в Эстонии.