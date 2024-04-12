В Эстонии предложили признать РПЦ террористической организацией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат «террористической» организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.

«С учетом имеющегося контекста у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим в своей деятельности терроризм», – приводит его слова газета Postimees.

При этом министр отметил, что решение не повлияет на прихожан.

«Это не значит, что храмы будут закрыты, но связи с Москвой будут разорваны», – добавил министр.