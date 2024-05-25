В Эстонии исключили закрытие границы с Россией из-за ситуации с буями на Нарве

Эстония не будет закрывать границу с Россией из-за ситуации с исчезновением буев на Нарве. Об этом заявил Президент Алар Карис, передает РИА Новости.

Глава государства назвал одной из причин подобного решения то, что «у людей есть родственники на другой стороне», однако, добавил Карис, при необходимости Таллин «очень быстро закроет границу с Россией».

Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявлял, что российские пограничники якобы сняли буи на Нарве, служившие для разграничения судоходных путей. Расположение буев может меняться каждую весну, и, по утверждению эстонского ведомства, в этом году РФ не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из 250 буев. Ранее сообщалось, что ЕС внимательно наблюдает за обстановкой на российско-эстонской границе и ждет пояснений от Москвы по данной ситуации.