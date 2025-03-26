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Политика 26 марта 2025 21:48

В Эстонии гражданам РФ и Белоруссии запретили голосовать на муниципальных выборах

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Парламент Эстонии (Рийгикогу) одобрил поправки в конституцию, лишающие права голоса на муниципальных выборах граждан иностранных государств, включая Россию и Белоруссию. Новые правила вступят в силу осенью 2025 года, сообщает «ТАСС».

Согласно законопроекту, который поддержали 92 депутата (7 высказались против), граждане третьих стран больше не смогут участвовать в выборах местного самоуправления. Кроме того, после следующих муниципальных выборов право голосовать утратят и обладатели статуса неграждан. Им предоставлена последняя возможность принять участие в голосовании, чтобы за это время они могли оформить гражданство Эстонии.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предлагал ограничить избирательные права для граждан РФ, не осудивших российскую спецоперацию на Украине. Премьер-министр Кристен Михал выступал за полный запрет участия в выборах для всех граждан России и Белоруссии, проживающих в стране.

В Эстонии, как и в Латвии, существует категория неграждан – в основном, русскоязычных жителей. Они не могут занимать государственные должности, участвовать в политических партиях и голосовать на парламентских выборах, однако ранее имели избирательное право на муниципальном уровне.

#Эстония #выборы #голосование
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