Министр спорта Татарстана примет участие в эстафете Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup

В Казани в эстафете соревнований Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup планирует принять участие министр спорта РТ Владимир Леонов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

«Планируется участие министра спорта Татарстана Владимира Леонова в эстафете. Мы с ним вдвоем пройдем три этапа: он плывет, а дальше я перехватываю эстафету и участвую в велогонке и беге на „полужелезной“ дистанции», — сказал Янгиров.

К слову, министр спорта республики был одним из первых, кто начал принимать участие в соревнованиях Ironstar. Завтра Леонову необходимо будет проплыть 2 км по реке Казанке.

Также в соревновании примут участие Минцифры РТ Айрат Хайруллин, мэр Альметьевска Тимур Нагуманов и первый заместитель главы Казани Денис Калинкин.

«Самая спортивная столица с точки зрения вовлеченности администрации и города. Мы всегда приводим [Татарстан] в пример», — отметил генеральный директор и партнер компании Ironstar Андрей Кавун.

Сейчас в соревнованиях все больше начали участвовать главы регионов и в будущем организаторы не отрицают, что может появится серия соревнований «Губермэн».