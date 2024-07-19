В Ессентуках задержали террориста, готовившего теракт на автовокзале

В городе Ессентуки сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из центральноазиатских стран, который, по данным спецслужб, планировал совершить взрыв на местном автовокзале, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, задержанный присягнул на верность лидеру международной террористической организации и тщательно готовился к нападению на транспортную инфраструктуру Ессентуков. Он провел разведку на автовокзале, изучил расписание и выбрал оптимальное время и место для установки самодельного взрывного устройства.

Злоумышленник успел приобрести необходимые компоненты для изготовления бомбы, включая химические вещества и поражающие элементы. Все эти материалы он хранил в тайнике, оборудованном в арендованном гараже.

При задержании у подозреваемого были изъяты составные части взрывного устройства, а в его доме обнаружены пропагандистские материалы террористического характера. На видео, распространенном ФСБ, задержанный признается в своей причастности к запрещенной в России террористической организации.