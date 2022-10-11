В ЕС заявили, что считают двухсторонние встречи с Россией бессмысленными

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что нынешний момент для контактов с Россией на высоком уровне не является «подходящим». Так он прокомментировал планируемую поездку в Москву главы МИД Венгрии, передает РИА Новости.

«В конце концов, двусторонние визиты и встречи — это ответственность государств-членов, которые сами принимают по ним решения, — сказал Петер Стано. — Но в ЕС есть четкое понимание, что нет смысла взаимодействовать на высоком уровне с Россией в то время, когда она демонстрирует всеми способами свою заинтересованность в дальнейшей эскалации».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что в ближайшие дни приедет в Россию и примет участие в Российской энергетической неделе. Также в планах проведение переговоров с «Газпромом» и «Росатомом».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Депутата бундестага Севим Дагделен ранее в беседе с газетой Junge Welt заявила, что в список ключевых целей западных стран можно смело внести разорение России, но это вряд ли реализуемо.