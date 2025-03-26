В ЕС заявили, что намерены усилить санкционное давление на Россию

Евросоюз продолжит ужесточать санкции против России, несмотря на переговоры по Украине в Саудовской Аравии. Об этом сообщает «РИА Новости», приводя слова официального представителя внешнеполитической службы ЕС Анитты Хиппер.

Хиппер заявила, что ЕС продолжает сосредотачиваться на максимальном давлении на Россию, используя для этого все доступные инструменты, включая санкции. Этот комментарий она дала в ответ на вопрос о возможности снятия ограничений с Россельхозбанка и сроках принятия такого решения.

По ее словам, смягчение санкционного режима возможно только при выполнении ряда условий, в частности – при полном выводе российских войск с территории Украины. Она также подчеркнула, что главная цель ЕС – поддержка Украины на пути к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».