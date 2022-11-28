Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений

Совет Евросоюза единогласно принял решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений на территории ЕС. Решение было принято единогласно, говорится в распространенном Советом заявлении. Подчеркивается, что это только первый из шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций и сдерживание попыток обойти или нарушить их.

Решение принято в связи с санкциями против России, подчеркивается в документе. «В настоящее время государства-члены имеют разные определения того, что представляет собой нарушение ограничительных мер и какие меры наказания должны применяться в случае нарушения. Это может привести к различной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых действуют меры ЕС», – цитирует ТАСС заявление.

Сейчас уголовными преступлениями на уровне всего Евросоюза признаются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, коррупция, кибер преступления, отмывание денег и организованная преступность. В мае этого года в ЕК предложили добавить в этот перечень обход санкций. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения поможет конфискации активов российского бизнеса.

После утверждения этой меры Еврокомиссия должна представить предложение по директиве с основными правилами для определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за них. Эту директиву необходимо утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.