В ЕС предложили учредить фонд для оказания военной помощи Украине

Страны Евросоюза предложили создать добровольный фонд для военной помощи Украине в размере от 20 до 40 млрд евро, чтобы избежать возможного вето со стороны Венгрии на будущие инициативы ЕС по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Euractiv. В документе указано, что фонд будет формироваться на основе добровольного участия и включит поставку 2 млн снарядов.

Согласно информации от Euractiv, первым шагом для лидеров ЕС станет соглашение о выделении 5 млрд евро на закупку артиллерийских снарядов. Приоритетами также станут системы противовоздушной обороны, ракеты, беспилотники и другие виды поддержки, включая «нелетальную помощь». В документе также упоминается о «вкладе государств-членов в гарантии безопасности для Украины», однако детали не раскрываются. Участие каждой страны в фонде будет зависеть от ее экономического веса.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддерживает инициативу выделения 20 млрд евро Украине, считая это попыткой заставить страну отказаться от мирного соглашения. Венгрия также не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по Украине. Премьер-министр Виктор Орбан объявил о планах провести опрос населения по вопросу вступления Украины в ЕС, прежде чем принимать решение о финансовой помощи Киеву.

РИА Новости также сообщает, что европейские чиновники вновь рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса в ЕС из-за ее позиции, которая может блокировать совместные решения против России. Это не первый случай, когда в Европарламенте поднимается вопрос о лишении Венгрии права голоса; в прошлом году 63 депутата призвали к действиям против Будапешта после визитов Орбана в Россию и Китай. В 2018 году также начался процесс против Венгрии из-за действий партии Фидес, которая препятствовала избранию председателя Еврокомиссии от Европейской народной партии.