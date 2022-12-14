В ЕС появится должность уполномоченного по санкциям

Евросоюз планирует ввести новую должность — уполномоченного по санкциям. Ожидается, что омбудсмен будет контролировать их соблюдение, рассказал госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер.

«Брюссель планирует назначить уполномоченного по санкциям. Они хотят санкций. Мы сыты по горло неудачными санкциями», — цитирует его ТАСС.

При этом Менцер не раскрыл никаких подробностей о новой должности и намерениях ЕС.

Впервые информация о введении подобной должности появилась в октябре. А 12 декабря Financial Times заявила, что первым спецпосланником может стать экс-представитель ЕС в Соединенных Штатах Дэвид О’Салливэн.