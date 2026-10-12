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Политика 12 октября 2026 22:44

В ЕС намерены обсудить ужесточение визового режима для россиян

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Члены Совета Европейского Союза на заседании 14 октября обсудят инициативы по ужесточению визового режима для граждан России. Это следует из повестки заседания Совета ЕС.

В первую очередь будет обсуждаться введение для россиян шенгенских виз с ограниченным территориальным действием (Limited Territorial Validity, LTV). Последние позволяют посещать лишь те страны ЕС, которые указаны в документе. Для сравнения – стандартная виза типа C дает возможность свободно перемещаться по всем 29 государствам – подписантам Шенгенского соглашения.

В Российском союзе туриндустрии в связи с этим отметили, что в случае принятия меры осложнится организация автобусных и экскурсионных туров по нескольким странам, морских круизов и комбинированных программ. «Повестка показывает, что обсуждают не запрет, а то, как сузить действие визы», – пояснил руководитель аналитического центра АПКАП и эксперт РСТ Михаил Абасов.

Наряду с LTV, члены Евросовета также намерены обменяться мнениями относительно визовых ограничений как части санкционных пакетов.

Накануне газета Politico рассказала, что Еврокомиссия собирается в январе 2027 года представить предложения по ужесточению визовых правил для граждан РФ. Инициатива вызвана опасениями европейских стран из-за гибридных угроз. За соответствующие меры выступают, в частности, Швеция, Польша и Эстония.

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#россия и евросоюз #санкции против россии #Шенгенская виза
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