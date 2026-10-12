В ЕС намерены обсудить ужесточение визового режима для россиян
Члены Совета Европейского Союза на заседании 14 октября обсудят инициативы по ужесточению визового режима для граждан России. Это следует из повестки заседания Совета ЕС.
В первую очередь будет обсуждаться введение для россиян шенгенских виз с ограниченным территориальным действием (Limited Territorial Validity, LTV). Последние позволяют посещать лишь те страны ЕС, которые указаны в документе. Для сравнения – стандартная виза типа C дает возможность свободно перемещаться по всем 29 государствам – подписантам Шенгенского соглашения.
В Российском союзе туриндустрии в связи с этим отметили, что в случае принятия меры осложнится организация автобусных и экскурсионных туров по нескольким странам, морских круизов и комбинированных программ. «Повестка показывает, что обсуждают не запрет, а то, как сузить действие визы», – пояснил руководитель аналитического центра АПКАП и эксперт РСТ Михаил Абасов.
Наряду с LTV, члены Евросовета также намерены обменяться мнениями относительно визовых ограничений как части санкционных пакетов.
Накануне газета Politico рассказала, что Еврокомиссия собирается в январе 2027 года представить предложения по ужесточению визовых правил для граждан РФ. Инициатива вызвана опасениями европейских стран из-за гибридных угроз. За соответствующие меры выступают, в частности, Швеция, Польша и Эстония.