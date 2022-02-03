news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
3 февраля 2022  15:42

В ЕС на год продлено действие ковид-сертификатов

news_top_970_100

В Евросоюзе на год увеличилось действие ковид-сертификатов — до 30 июня 2023-го. Такое решение было принято Еврокомиссией, сообщил ее представитель Кристиан Виганд.

Также было предложено выдавать документ на основании лабораторного тестирования на антитела к Covid-19.

«Еврокомиссия утвердила рекомендацию продлить действие ковид-сертификатов в ЕС на один год — до 30 июня 2023 года. Мы должны быть готовы к росту заболеваемости во второй половине года или появлению новых штаммов коронавируса», — цитирует его ТАСС.

Планировалось, что действие ковид-сертификатов завершится 1 июля этого года. Ранее они были введены для упрощения международных путешествий граждан.

Также Еврокомиссия предложила усовершенствовать систему ковид-сертификатов, в том числе распространить их на тех, кто принимает участие в испытании вакцин, и прошедших «высококачественное лабораторное тестирование на антитела».

#ВОЗ #сертификат #евросоюз
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное