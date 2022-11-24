В ЕС договорились исключить российский газ из совместных закупок

Главы Минэнергетики стран Евросоюза условились исключить газ из России из контрактов на совместные закупки. Об этом передает ТАСС.

«Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», – сказано в заявлении ЕК, которое было распространено по итогам неформальной встречи в Брюсселе.

Новые правила должны создать возможность для стран, входящих в союз, приобретать голубое топливо «совместно на глобальных рынках». Государства обязуются закупать через данный механизм «15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году».