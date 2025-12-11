В Эрмитаже открылась выставка детских рисунков с рекордным количеством экспонатов

В центре «Эрмитаж-Казань» открылась новогодняя выставка детских рисунков лошадей. На ней представили рекордное количество экспонатов – всего 123 картины, рассказала «Татар-информу» куратор выставки и ведущий специалист центра Ильзира Сибгатуллина.

«На самом деле, в среднем на выставках рисунков мы в среднем располагаем 50-60 работ, но в этот раз заявок было в два раза больше. Это рекордное количество!», – радовалась она.

Выставка открылась совместно с другой галереей – она посвящена детским игрушкам-лошадкам. Так, в двух залах представлены фигуры лошадей, а в третьем – детские рисунки.

«Дети поделились своим образами, фантазиями, как они катаются на лошадях или, наоборот, вспоминали какие-то свои любимые игрушки» – рассказала ведущий специалист казанского Эрмитажа Ильсияр Низамиева.