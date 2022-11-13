news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
13 ноября 2022  14:21

В «Эрмитаже» и нескольких скверах Казани установили новое спортивное оборудование

news_top_970_100

В администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани поделились результатами благоустройства городских общественных пространств. 

«Новое спортивное оборудование установили в саду „Эрмитаж“, сквере Сурикова, сквере „Филармония“, сквере Славы по ул. Зорге, парке Молодоженов», – сказано в публикации в телеграм-канале. 

Также на бульваре по улице Мавлютова и в сквере «Авангард» были установлены преграждающие столбики для того, чтобы машины не заезжали на территорию. В парках Тысячелетия и Петрова, сквере Тукая были частично отремонтированы дорожки. 

Кроме того, в разных общественных пространствах появились еще 55 новых урн и 58 скамеек, а также была обработана гербицидами брусчатку, чтобы она не зарастала сорняками. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100