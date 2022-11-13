В «Эрмитаже» и нескольких скверах Казани установили новое спортивное оборудование

В администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани поделились результатами благоустройства городских общественных пространств.

«Новое спортивное оборудование установили в саду „Эрмитаж“, сквере Сурикова, сквере „Филармония“, сквере Славы по ул. Зорге, парке Молодоженов», – сказано в публикации в телеграм-канале.

Также на бульваре по улице Мавлютова и в сквере «Авангард» были установлены преграждающие столбики для того, чтобы машины не заезжали на территорию. В парках Тысячелетия и Петрова, сквере Тукая были частично отремонтированы дорожки.

Кроме того, в разных общественных пространствах появились еще 55 новых урн и 58 скамеек, а также была обработана гербицидами брусчатку, чтобы она не зарастала сорняками.