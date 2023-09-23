В Ереване жители приносят цветы к посольству России в память о погибших миротворцах

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Жители Еревана приносят цветы к российскому посольству в память о миротворцах, погибших в Нагорном Карабахе 20 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала одна из жительниц столицы Армении, трагедия повергла ее в шок.

«Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям. Крепитесь, — сказала она. — Я благодарна этим парням, что приехали из России и служили в Нагорном Карабахе».

По данным журналиста, вокруг российского посольства сложилась спокойная обстановка.

Напомним, что миротворцы погибли при возвращении из населенного пункта Джанятаг. Автомобиль, в котором они находились, подвергся обстрелу из стрелкового оружия.