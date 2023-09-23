Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Ереване жители приносят цветы к посольству России в память о погибших миротворцах
Жители Еревана приносят цветы к российскому посольству в память о миротворцах, погибших в Нагорном Карабахе 20 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказала одна из жительниц столицы Армении, трагедия повергла ее в шок.
«Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям. Крепитесь, — сказала она. — Я благодарна этим парням, что приехали из России и служили в Нагорном Карабахе».
По данным журналиста, вокруг российского посольства сложилась спокойная обстановка.
Напомним, что миротворцы погибли при возвращении из населенного пункта Джанятаг. Автомобиль, в котором они находились, подвергся обстрелу из стрелкового оружия.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»