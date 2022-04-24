В Ереване высадили 300 саженцев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

В Ереване участники акции «Сад памяти» высадили 300 саженцев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом передает ТАСС.

«Все те акции, мероприятия, движения, фестивали — все, что работает на защиту правды, для недопущения возрождения нацизма, все это необходимо и требует нашего активного участия», — подчеркнул посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Он отметил, что большое вовлечение в акцию жителей Армении естественно с учетом той роли, которую армянский народ сыграл в победе над фашизмом.

Также состоялся концерт виолончелиста, заслуженного артиста Армении Нарека Ахназаряна и солиста академической хоровой капеллы Армении Артура Агадажанова, который исполняет военно-патриотические песни.

«Сад памяти» в Ереване был заложен в 2020 году, с тех пор посадка саженцев в парке Победы стала доброй традицией.