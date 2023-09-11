В Эр-Рияде рассмотрят вопрос включения обсерваторий КФУ в список ЮНЕСКО

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Саудовской Аравии стартовала расширенная, 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. К внесению в список от российской стороны предложено еще два объекта — астрономические обсерватории КФУ и исторический центр Гороховца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российскую делегацию.

Встреча в Эр-Рияде стала первым за четыре года таким мероприятием в очном формате.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На данный момент в России 17 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, к внесению в список предложены еще два объекта — „Исторический центр города Гороховец“ и „Астрономические обсерватории Казанского Федерального университета“. Номинации отражают вклад России в мировую культуру и науку, а также подчеркивают социально-культурное и этнографическое богатство страны», — говорится в сообщении.

Напомним, что 45-я сессия комитета должна была состояться в Казани в 2022 году, однако из-за давления Запада ее перенесли в Саудовскую Аравию.