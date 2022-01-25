В «ЕР» после масштабной сверки численности членов партии с учета снято 13 тыс. человек

В начале отчетного периода татарстанское отделение партии «Единая Россия» одной из первых в стране провела масштабную сверку численности членов партии. По ее итогам с учета было снято почти 13 тыс. человек, или каждый десятый. Об этом на конференции регионального отделения партии заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Члены партии были сняты по разным причинам. «В основном (93%) — из-за смены места жительства без снятия с учета по истечении 6 месяцев», — пояснил руководитель татарстанских единороссов.

«Считаю, аудит позволил повысить боевитость наших рядов, определить резервы. С его учетом партактивом была проделана большая мобилизационная работа. Сегодня с удовлетворением можем заявить: общая „демография“ партийного членства в республике осталась положительной», — отметил Мухаметшин.

Спикер особо отметил и качество пополнения рядов — на волне выборов, кадровых конкурсов приходит молодежь, социально активные люди, интересующиеся политикой, готовые участвовать в партпроектах и грантовых мероприятиях.

На начало января «Единая Россия» в Татарстане объединяет 45 местных и 2 011 первичных отделений, насчитывает в своих рядах 129 680 человек.